Giovanni Di Lorenzo è stato uno dei protagonisti della partita tra Ucraina ed Italia. Secondo i quotidiani sportivi Di Lorenzo è il migliore in campo insieme a Chiesa. La Gazzetta dello Sport gli dà 6.5. Buono il rientro in azzurro dopo la squalifica. Quando si affaccia in attacco sfiora due gol. Dietro dalle sue parti vola Mudryk e cerca di tenerlo a bada. Il Corriere dello Sport gli dà 7. Spinge sulla corsia di destra e la sua presenza è fondamentale. Ci prova di testa e per poco non fa gol.