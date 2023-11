L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen si è allenato sabato e domenica e continua a svolgere un lavoro personalizzato in palestra e in campo. Tuttavia, intorno a lui aumentano l’ottimismo e le probabilità che possa essere convocato per la trasferta di Bergamo. Ovviamente, il centravanti nigeriano non potrà avere i novanta minuti nelle gambe. Nei prossimi giorni il nigeriano passerà sotto il controllo di Walter Mazzarri e del suo staff e sarà valutato come utilizzarlo in questa prima trasferta.