L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su uno degli obiettivi di Walter Mazzarri nella sua seconda esperienza al Napoli. Secondo il quotidiano uno dei principali compiti di Mazzarri sarà proprio quello di rivitalizzare Jesper Lindstrom. Si tratta di un investimento da 25 milioni che nell’esperienza Garcia ha collezionato un tempo da titolare a Lecce e poi briciole. In Champions ha giocato solo dodici minuti in 4 giornate. Un capitale mal sfruttato, un giocatore che Garcia non ha mai ritenuto adatto a certe situazioni, ma su cui il Napoli punta. Perciò De Laurentiis ha chiesto a Mazzarri di rilanciarlo. Lo vuole vedere. Così come con Natan c’è un altro uomo da valorizzare.