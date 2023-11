Tudor in pole per sostituire Garcia, ma c’è un’alternativa concreta

Secondo La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor è il candidato principale per ricoprire il ruolo di allenatore della prima squadra del Napoli.

Il quotidiano però fa sapere che ci sarebbe una sola alternativa all’allenatore croato che non sarebbe ne Walter Mazzari, che in passato ha allenato i partenopei conquistando la Coppa Italia nella stagione 2011/2012, ne Antonio Conte che ,per il momento vuole prendersi del tempo per lui e per la sua famiglia . L’unica alternativa , a questo proposito, rimane Fabio Cannavaro, simbolo della napoletanità , che può trasmettere ai suoi ragazzi cosa significa giocare per la maglia azzurra.