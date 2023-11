Igor Tudor è la prima scelta per sostituire Rudi Garcia come allenatore del Napoli. La Gazzetta dello Sport riporta che al momento, in attesa della risposta definitiva di Tudor, sembra che ci sia solo un’alternativa possibile. Antonio Conte, nonostante un nuovo sondaggio, non è disponibile a entrare in corsa. Walter Mazzarri è apprezzato dal presidente, ma è improbabile che riprenderà un tecnico che ha già avuto in passato. Pertanto, sembra che la principale alternativa rimanga Fabio Cannavaro.