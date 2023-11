Il Mattino – Il primo tempo con l’Empoli ha fatto esplodere le tensioni

Rudi Garcia non ha intenzione di dimettersi e rimarrà in carica per il biennio da 6 milioni di euro che ha firmato a giugno. Pertanto, la sua eventuale uscita dal club dovrebbe avvenire attraverso un licenziamento. Attualmente, Garcia si trova in una situazione difficile, con pochi sostenitori intorno a lui, principalmente i suoi collaboratori Stephane Jobard e Claude Fichaux, come riportato oggi da Il Mattino. La decisione di separarsi da Garcia era stata già presa 20 giorni prima, ma il rifiuto di Antonio Conte aveva temporaneamente dato al tecnico francese una seconda possibilità. Oggi, De Laurentiis dovrebbe attuare la tanto attesa rivoluzione che la tifoseria spera da tempo. Va notato che De Laurentiis e Garcia hanno cenato insieme sabato sera, senza segni immediati di ostilità. In realtà, la vittoria contro l’Empoli avrebbe potuto garantire una tregua, ma il problema principale è stato il deludente rendimento della squadra nel primo tempo, che ha fatto esplodere le tensioni.