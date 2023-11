Piove sul bagnato in casa Milan, che dopo il pareggio in rimonta subito dal Lecce ha perso nel riscaldamento Rafa Leao. Per il numero 10 portoghese lo stop potrebbe non essere breve, infatti l’infortunio rimediato nel prepartita del Via del Mare riguarda il flessore, a cui ha avuto un problema muscolare. Se l’infortunio dovesse rivelarsi serio la squadra rossonera potrebbe perdere per molto tempo il suo fuoriclasse.