Ugolini: “Tutti si pongono domande su Garcia al momento, il gol subito con l’Union è manifesto di questa squadra”

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del momento del Napoli e di Rudi Garcia. Queste le sue parole: “La domanda che tutti si pongono su Garcia è: resta o non resta? Va via o non va via?. Oggettivamente per Garcia non ci sono le condizioni migliori per lavorare bene in questo momento. Al netto delle scelte, e delle disattenzioni difensive e una fase difensiva che deve crescere e migliorare. Il gol preso con l’Union è il manifesto di un Napoli impreparato e un po’ svagato. Va da sé che la sfida di domani è importantissima perché bisogna consolidare il quarto posto. Bisogna confermarsi con una vittoria e sfatare il tabù Maradona, che statisticamente è abbastanza evidente a tutti. In casa il Napoli non vince dalla fine di settembre”.