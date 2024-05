Sky – Probabili formazioni: scelto il sostituto di Zielinski, Orsolini e Saelemaekers in panchina? Le ultime

Tra circa quattro ore il Napoli scenderà in campo per la 36esima giornata di Serie A. Al Maradona arriva il temibile Bologna di Thiago Motta. Il sogno Champions per i felsinei è vicinissimo, manca davvero poco. Il Napoli cerca di salvare almeno la faccia non facendosi scappare l’ultimo treno per l’Europa. Gli azzurri sono matematicamente fuori dalla Champions, solo la Conference potrebbe permettere agli azzurri di partecipare ad una competizione europea.

Sky Sport ha diffuso le ultime sulle formazioni che schiereranno il tecnico italobrasiliano e Calzona. L’ottima notizia è il ritorno di Kvaratskhelia nell’undici titolare. Ostigard lascerà il posto a Juan Jesus in difesa. Per sostituire Zielinski, Cajuste è in vantaggio su Traorè. Per il Bologna torna Beukema, ma la difesa dovrebbe essere composta da Calafiori in mezzo e Kristiansen a sinistra in difesa. Ndoye e Odgaard invece dovrebbero essere preferiti a Orsolini e Saelemaekers.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumí, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, Urbański, Odgaard; Zirkzee. All: Thiago Motta.