Da Milano: “Pioli ha fatto tornare grande il Milan. Futuro al Napoli?…”

Durante “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, il direttore di OCW Sport Domenico Manfredi è intervenuto sul futuro di Pioli, elogiandolo per ciò che ha fatto al Milan. Dal suo arrivo infatti, il Milan è tornato tra le grandi della Serie A dopo anni di buio, competendo ogni stagione per le prime posizioni della classifica. Le strade del tecnico e del club sembrano ormai pronte a separarsi ed il suo futuro potrebbe essere a Napoli. Ecco le parole di Manfredi:

“Ha vinto uno scudetto ed ha riportato il Milan tra le prime quattro con costanza. Un risultato impensabile negli anni precedenti. Mi auguro che Pioli possa approdare a Napoli, farebbe sicuramente bene”