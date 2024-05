Ultim’ora Serie B, il Como pareggia e vola direttamente in Serie A

Si è conclusa l’ultima giornata di Serie B. Il Como di Cesc Fabregas è ufficialmente in Serie A insieme al Parma. Decisivo per i lombardi il pareggio con il Cosenza e la contemporanea sconfitta del Venezia a La Spezia, che si salva matematicamente. Nelle zone basse della classifica, il Bari supera il Brescia 2-0 e si assicura i play-out per rimanere in Serie B contro la Ternana.

Disputeranno i playoff per decidere l’ultima promossa in A: Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia.