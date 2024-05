Napoli-Bologna, le pagelle del Corriere dello Sport: si salva Meret, poi tutti condannati

Napoli-Bologna è l’ennesimo segno di cedimento in una disastrosa stagione: gli azzurri prendono due gol in 10 minuti e poi giocano male, fanno possesso sterile e lento, creano poco e quasi mai sono davvero pericolosi, difatti non trovano mai la via del gol. La prestazione è certamente da condannare, anche e soprattutto perché ora si parla di partite fondamentali per aggrapparsi all’Europa, che non vanno prese con leggerezza e giocate in questa maniera. A dimostrare le lacune della squadra è stato il Corriere dello Sport, tramite le sue pagelle:

NAPOLI:Meret 6; Di Lorenzo 4.5, JuanJesus 5, Rrahmani 5, Olivera 5; Cajuste 4.5, Anguissa 4.5, Lobotka 5.5;Politano 5, Osimhen 5.5, Kvaratskhelia 4,5. All. Calzona 4,5

BOLOGNA:Ravaglia 8; Posch 8, Lucumi 7.5, Calafiori 7.5, Kristiansen 7.5; Aebischer 7.5, Freuler 7.5 (82° El Azzouzi sv), Urbanski 7.5 (73° Fabbian sv); Odgaard 7.5 (56° Orsolini 7.5), Zirkzee 7.5 (73° Castro sv), Ndoye 7.5 (56° Saelemaekers 7.5). All. Motta 9