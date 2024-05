Napoli, addio all’Europa League: l’aritmetica condanna gli azzurri

Un altro obiettivo stagionale sfuma in casa Napoli: gli azzurri non potranno matematicamente accedere alla prossima Europa League. Dopo l’allontanamento dalla zona Champions a suon di sconfitte e pareggi, i partenopei adesso non potranno più raggiungere nemmeno quella dell’ex “Coppa UEFA”. Con la caduta interna contro il Bologna di ieri e la vittoria odierna della Lazio sull’Empoli per 2-0, ora il Napoli è infatti ad 8 punti dal settimo posto con 6 ancora a disposizione nelle ultime due partite da giocare.

Adesso resta un solo posto per accedere ad una competizione europea: quello per la Conference League, ma non è semplice. La Fiorentina pressa gli azzurri, distando solo 1 lunghezza, attualmente, con 2 partite in meno.