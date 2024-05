Napoli-Bologna, continua la scia disastrosa degli azzurri: KO al Maradona!

Meret: Non può nulla sui due gol del Bologna, male come tutto il Napoli. 5

Di Lorenzo: In difficoltà su Ndoye, arriva in ritardo sul primo dol stagionale dello svizzero. 5

Rrahmani: Lento e impacciato quest’oggi il kosovaro, male sia in fase di impostazione sia in fase di marcatura. 5

Juan Jesus: Torna titolare dopo l’assenza di Udine, non dà mai sicurezze alla retroguardia azzurra. 4,5

Olivera: Stesso identico discorso fatto per Di Lorenzo, lento e macchinoso in tutte le circostanze. 5 (Mazzocchi: SV)

Lobotka: E’ uno dei pochi a salvarsi nei partenopei, suda la maglia e cerca di essere pronto in fase di possesso e non. 5,5

Anguissa: Non buona la partita del camerunense, non è mai pericoloso in fase offensiva, partita insufficiente per lui. 5 (Traore: SV)

Cajuste: Cerca di muoversi e di mettersi in mostra, ma pian piano si scioglie come tutto il Napoli. 5 (Raspadori: Entra ma fa poco e niente, poco da dire sulla sua prestazione. 5,5)

Politano: Anche lui insieme a Lobotka cerca di dare la carica agli azzurri, ma l’errore dal dischetto costa caro. 4,5 (Ngonge: Non entra male, ma con il passare dei minuti svanisce. 5,5)

Kvara: Nervoso e mai pericoloso, viene ammonito ingiustamente dopo che Posch l’ha maltrattato per tutta la gara. 5 (Simeone: SV)

Osimhen: Ci prova ma non basta, ha un’occasione gigantesca nel secondo tempo ma Ravaglia è in formato “Super”. 5