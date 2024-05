Thiago Motta-Napoli: perché non andò in porto? Ecco rivelata la verità

Nell’estate 2023, all’addio di mister Spalletti, Aurelio De Laurentiis svolse un casting di più di 10 possibili nomi per rimpiazzare il toscano sulla panchina del Napoli, trovando infine accordo solo con Rudi Garcia. Tra le scelte di ADL c’era anche Thiago Motta, allenatore del Bologna che avrebbe dovuto lasciare la società romagnola per approdare a Napoli, ma la trattativa non andò mai in porto. A distanza di una stagione, i numeri del Bologna di Motta fanno sicuramente rimpiangere il tecnico, ormai vicinissimo alla qualificazione in Champions League mentre il Napoli lotta per un posto in Conference. Ma perché Thiago Motta non scelse il Napoli campione d’Italia? A rivelarlo è stato il giornalista di Repubblica Antonio Corbo:

“Il presidente, indifferente ad uno smacco dopo l’altro, si è lasciato guidare da temeraria autostima. Ha pensato di sostituire entrambi. Poteva farcela in una società strutturata, con gerarchie intermedie. Aveva anche indovinato il nuovo allenatore, proprio Thiago Motta. Ma ha trascurato l’esito del colloquio. Verosimile la fonte bolognese. Riferisce stupore e dubbi del giovane allenatore italo-brasiliano, già considerato nelle febbri del calcio un santone delle panchine. Motta era colpito da un’assenza importante secondo una idea di calcio, non solo sua. Mancava nel piano il direttore sportivo. Chi poteva spiegargli che cos’era il Napoli abbandonato da Spalletti e Giuntoli. Da chi poteva sapere che cosa lo stesso Napoli aveva progettato per migliorare la squadra dopo lo scudetto. Ci sono cose che un presidente pur bravo che sia non può sapere“.