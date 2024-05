Dragusin, poco spazio al Tottenham: il Napoli torna sul centrale

Radu Dragusin, ex difensore del Genoa messosi in mostra grazie alle sue grandi prestazioni nel girone d’andata di Serie A, a gennaio dopo aver trattato con vari club ha scelto di trasferirsi al Tottenham. Tra i club interessati al rumeno c’era anche il Napoli che, come rivelato dal suo procuratore, ha dimostrato un interesse concreto per tempo. A distanza di mesi, Dragusin ha trovato poco spazio in Inghilterra (7 partite su 16 disponibili, tra cui solo 2 da titolare) e ora l’addio a fine stagione non è impossibile:

Come riportato da TMW, il Napoli, che ha bisogno soprattutto in difesa di grandi rinforzi per la prossima stagione, si sta rimettendo sulle sue tracce. Gli Spurs però non lo cederanno facilmente: il prezzo del cartellino fissato è di circa 40 milioni di euro, un investimento importante e che sicuramente farà riflettere il presidente De Laurentiis.