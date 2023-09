Ssc Napoli, report allenamento: differenziato per Politano e Gollini

Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Marassi contro il Genoa in programma sabato alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione a secco, seguita da lavoro tecnico. Successivamente la squadra è stata impegnata in una seduta tattica ed esercitazione di finalizzazione. Sono rientrati tutti i calciatori impegnati nella settimana dedicata agli impegni delle Nazionali. Politano ha svolto lavoro personalizzato in campo. Allenamento personalizzato anche per Gollini.