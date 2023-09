Fiore pazzo di Raspadori: “Sa fare tanti ruoli: avrà futuro”

Stefano Fiore, ex calciatore dell’Italia, a margine dell’evento “Italian Padel Awards” a Roma ha parlato di Jack Raspadori. Ecco cosa ne pensa dell’attaccante azzurro:

“Sempre difficile fare paragoni con giocatori di epoche diverse. Raspadori sa fare tante cose, per le qualità che ha e l’intelligenza potrebbe essere paragonato anche a giocatori molto molto importanti. Io forse ai miei tempi sono stato un po’ un precursore giocando in diversi ruoli, è una virtù importante saper fare più cose, anche se il rischio è di essere meno riconoscibile in campo. Raspadori è un giocatore moderno che ha un gran futuro”.