Italia-Ucraina – Le formazioni ufficiali del match, la scelta di Spalletti su Donnarumma e Raspadori

Alle ore 20.45 a San Siro va in scena la sfida tra Italia e Ucraina, valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Nella formazione di questa sera l’ex tecnico del Napoli sceglie di fare alcuni cambi, lasciando fuori Immobile e inserendo come punta Raspadori e sulla destra Zaniolo. Sull’out di sinistra giocherà Zaccagni, mentre a centrocampo ci saranno Locatelli e Frattesi. Dall’altra parte l’Ucraina vuole tenere i 3 punti di vantaggio sulla Nazionale di Spalletti e schiera in attacco Yarmolenko, Tsygankov e Sudakov dietro Dovbik. Queste le formazioni ufficiali:

Italia – Donnarumma; Di Lorenzo; Bastoni; Scalvini; Dimarco; Barella; Locatelli; Frattesi; Zaniolo; Raspadori; Zaccagni

Ucraina – Bushchan; Konoplia; Zabarnyi; Kryvstov; Mykolenko; Zinchenko; Stepanenko; Yarmolenko; Tsygankov; Sudakov; Dovbik