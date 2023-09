Pizzul: “La vittoria per la Nazionale stasera è un imperativo categorico, scelta di formazione obbligate. Su Politano”

Ai microfoni di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto lo storico commentatore Bruno Pizzul. Si è parlato della Nazionale di Luciano Spalletti, della sfida di sabato con la Macedonia e di quella con l’Ucraina di questa sera. Queste le sue parole: “La vittoria per la Nazionale è un imperativo categorico, si scende in campo con le migliori intenzioni, ma anche con la consapevolezza di non avere un compito agevole. L’Ucraina è una squadra organizzata che riesce ad adattarsi bene agli avversari. Dopo la partita non brillante con la Macedonia si affronta la sfida di stasera con un po’ di preoccupazione, che il mister ha cercato di stemperare, ma anche lui è un po’ preoccupato. Le scelte di formazione stasera sono quasi obbligate, non ci sono molte altre scelte. Nella sfida contro la Macedonia Politano non è stato molto brillante ma nell’economia del Napoli è fondamentale. Bisogna stare attenti a questa Ucraina perché si compatta bene e riparte in modo organizzato, e cercherà di non dare opportunità di ripartenze all’Italia”.