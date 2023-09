Report allenamento, il Napoli comunica: “Questi gli aggiornamenti su Politano”

Il Napoli di Rudi Garcia continua a prepararsi per la sfida contro il Genoa di sabato sera a Marassi. Per gli azzurri prima fase di attivazione e di corsa, poi esercitazione finalizzata al possesso palla e partita a campo ridotto. Per quanto riguardo Matteo Politano, che si sta riprendendo dall’infortunio, solo terapie e lavoro in palestra. Arrivato oggi Zielinski che ha terminato i suoi impegni con la Polonia. Il report: “Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Marassi contro il Genoa in programma sabato alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro di corsa. Successivamente esercitazione finalizzata al possesso palla e partitina a campo ridotto. Politano ha svolto terapie e lavoro in palestra. Zielinski è rientrato dagli impegni con la Nazionale”.