Gazzetta – Rinnovo Osimhen: due le questioni che fanno indugiare il nigeriano

Il rinnovo di Victor Osimhen continua a essere oggetto di discussione della stampa e non solo. Sebbene si parli di accordo raggiunto tra le parti, ancora non è stata trovata la svolta definitiva per arrivare alla firma.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, due sono gli aspetti che frenano il nigeriano: il primo – il più importante – relativo all’inserimento della clausola rescissoria. Il presidente Aurelio De Laurentiis, valutando il giocatore tra i 140 e i 150 milioni di euro, non è disposto a cedere il giocatore per una cifra inferiore. Essendo pochi i club che possono permettersi tali somme, l’attaccante rischierebbe di non poter andar via nonostante la sua dichiarata volontà di lasciare la maglia azzurra.

Il secondo, invece, è legato ai diritti d’immagine. Osimhen ha un contratto con Nike fino alla fine dell’anno e il Napoli, in deroga alla sua politica societaria, al momento del suo acquisto gli aveva promesso di mantenere i proventi di tale sponsorizzazione.

Restano dunque da definire le posizioni tra calciatore e società. L’impressione è che venendosi incontro si possa trovare la giusta soluzione per proseguire insieme.