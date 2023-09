Garcia su Lobotka: “Non conosco il passato, faccio il mio calcio, nella mia squadra voglio che tutti diano una mano alla costruzione”

Il tecnico azzurro Rudi Garcia oggi ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani sera contro la Lazio allo stadio ‘Maradona’. Il tecnico francese ha parlato di Stanislav Lobotka, visto che tra le domande poste c’è stata una riguardo il fatto che lo slovacco sembri meno al centro del gioco. Hanno chiesto al neo tecnico azzurro se questa è una scelta. Queste le sue parole: “Io non conosco il passato, non so se è diverso, faccio il mio calcio. Una squadra che dipende da un solo giocatore, che sia un attaccante o un play, è una squadra in pericolo, questo perché basta chiudere il punto forte per essere in difficoltà. Nella mia squadra voglio che tutti, Anguissa, Zielinski, Cajuste, Elmas, possano dare uno mano in costruzione, non solo Lobotka, che è esperto in questo. Mi va bene se tocca qualche pallone in meno”.