Graziani: “Finché non vedo Natan giocare non posso dare un giudizio. Il Napoli è la squadra da battere”

L’ex calciatore Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Natan, neo acquisto azzurro, e del Napoli di Rudi Garcia. Queste le sue parole: “Non posso dare giudizi su Natan fino a quando non lo vedo giocare. Aspettiamo giochi e poi faremo delle considerazioni. Il Napoli è la squadra da battere, il Milan sembra aver integrato bene i nuovi ma gli azzurri non hanno cambiato nulla. La Juventus non mi sembra paragonabile alle milanesi e al Napoli nonostante sia senza coppe. Se non dovessero esserci infortuni il Napoli lotterà fino alla fine per ripetersi, tenendo conto del rapporto dei nuovi arrivati in squadra”.