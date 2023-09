Napoli-Lazio – Il big match di domani sera al Maradona verrà trasmesso in tutti e 5 i continenti, ecco dove sarà visibile

Domani sera al ‘Maradona’ andrà in scena il primo big match del Napoli campione d’Italia, che affronterà la Lazio di Maurizio Sarri. Il club azzurro sul proprio sito ufficiale ha fatto sapere che il match sarà seguito in tutto il Mondo, sarà infatti visto in tutti e 5 i continenti. Questo il comunicato ufficiale: ” Riflettori accesi sullo Stadio Maradona domani sera per la terza giornata di Serie A. Napoli-Lazio sarà seguita in tutto il Mondo, un evento che vedrà la copertura televisiva dei 5 Continenti. Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee: Inghilterra, Spagna, Germania, Danimarca, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Olanda, Slovenia e delle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela. Collegate anche Australia, Canada, Usa, Cina, Giappone, Georgia, gli Stati africani di Angola, Algeria, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudafrica, Uganda, Zambia, Zimbawe Copertura diffusa in Asia con collegamenti in Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Mongolia, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam”.