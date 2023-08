Meluso a Dazn: “Cercheremo di riproporre il gioco e la determinazione della scorsa stagione”

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Frosinone-Napoli.

“Mi unisco al cordoglio dell’Italia calcistica. Faccio le condoglianze alla famiglia per la scomparsa di Carlo Mazzone. Parlando di calcio, è una partita che affrontiamo con grandi responsabilità. L’anno scorso il Napoli ha vinto lo scudetto, sentiamo la responsabilità e cercheremo di ripetere il gioco e la deteminazione. Questo sarà frutto del fatto che la base sia rimasta, siamo riusciti con grandi sacrifici a trattenere dei calciatori che avevano mercato oppure offerte economicamente più importanti. Gabri Veiga? Parlare di mercato durante il camponato è un’anomalia, per me non dovrebbe essere aperto in questo momento. Preferisco parlare del match di oggi”.