L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano sembra che Zielinski stia ottenendo il risultato che desiderava, rimanendo con il Napoli per altri tre anni. L’accordo per il rinnovo del suo contratto è stato raggiunto anche un certo tipo di clausola rescissoria che è stata messa in atto per proteggere gli interessi del club. Anche se l’annuncio ufficiale deve ancora arrivare sembra che la situazione sia ormai definita. Zielinski aveva inizialmente una scadenza contrattuale nel 2024 ed è stato coinvolto in una serie di trattative durante l’estate. Questo includeva l’interesse di altri club, come la Lazio, e anche offerte dall’Al-Ahli in Arabia Saudita. Tuttavia, sembra che alla fine abbia scelto di rimanere fedele al Napoli e prolungare la sua permanenza nel club.