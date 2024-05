Gazzetta – Osimhen-Lukaku a confronto: stili di gioco diversi ma hanno quasi gli stessi goal, lo dicono i numeri

La Gazzetta dello Sport ha messo a confronto i numeri di Victor Osimhen e Romelu Lukaku, che con il possibile arrivo di Antonio Conte a Napoli sarebbe il primo nome per l’attacco azzurro: “Come si sostituisce un centravanti da 76 gol in 132 presenze? Beh, magari con uno da 69 in 128 gare di A. Non stiamo dando i numeri, semplicemente è il confronto tra ciò che ha fatto Victor Osimhen in quattro stagioni con la maglia del Napoli e Romelu Lukaku in quattro campionati di Serie A tra Inter e Roma. L’ipotesi al momento è più che altro una suggestione e nulla più. Lukaku ha segnato solo 7 reti in meno di Osimhen, con 4 presenze in meno del nigeriano“.