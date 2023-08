L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, out per la trasferta di Frosinone. Secondo il quotidiano uno dei giocatori più attesi Kvaratskhelia sia è infortunato durante l’allenamento e non sarà disponibile per la partita. Anche il georgiano sembra aver avuto una reazione emotiva a causa della situazione, essendo dispiaciuto dopo l’avvenire della situazione. Aveva sperato in un sabato diverso, forse associato a una partita importante contro il Frosinone, ma ora si trova a dover affrontare un’assenza dovuta all’infortunio. Ha scelto di prendersi una pausa per evitare ulteriori problemi a causa dei suoi dolori muscolari.