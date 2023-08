L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Hirving Lozano. Secondo il quotidiano sembra che il futuro di Lozano sia strettamente legato a quello di Jesper Lindstrom, un esterno danese dell’Eintracht Francoforte. Il “Chucky” ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è stato associato a un possibile trasferimento nella MLS, a Los Angeles nel mese di gennaio. Tuttavia, non ci sono conferme definitive su questa possibilità al momento. Nel frattempo, ci sono anche voci riguardo un possibile interesse da parte del club saudita Al-Ahli per Lozano, dopo aver valutato l’opzione di Piotr Zielinski. Sarà interessante vedere come si svilupperanno queste situazioni nei prossimi mesi.