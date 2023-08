Mattino – Scelto Gabri Veiga come post Zielinski: il Napoli pronto a una nuova offerta

Gabri Veiga è il profilo scelto dal Napoli per sostituire Piotr Zielinski in caso di addio. Nelle ultime ore il giocatore ha aperto al trasferimento in maglia azzurra, ma il Celta Vigo pretende che la società paghi la clausola rescissoria da 40 mln di euro.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, dopo l’offerta da 30 mln rifiutata dagli spagnoli, il club partenopeo è pronta a presentare una nuova offerta. Stavolta, però, dovrà essere più convincente, considerando che anche la Premier League punta il gioiellino classe 2002. Il Napoli pensa a un quinquennale da 2,3 milioni a stagione.

Attesi degli sviluppi a riguardo.