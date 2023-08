Repubblica – Rinnovo Osimhen: nuovo incontro tra ADL e Calenda, la situazione

Prosegue la trattativa per portare a termine il rinnovo di Victor Osimhen. Ieri c’è stato un nuovo incontro – l’ottavo – tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda per discutere della questione.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, pare che il presidente sia disposto a formulare una nuova proposta per convincere il nigeriano a restare e non cadere nella “tentazione saudita”. Si tratterebbe di una proposta di prolungamento del contratto fino al 2027, con un ingaggio da 10 mln di euro a stagione. E non solo: previste anche due clausole rescissorie, la prima valida in Europa, la seconda solo in Arabia Saudita.

Manca poco all’inizio del campionato e l’Al-Hilal non molla la presa su Osimhen. ADL dovrà muoversi in fretta per risolvere la faccenda.