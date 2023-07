Calendario amichevoli Napoli, ecco le due gare in Trentino. Quando e con chi

In vista dell’inizio della nuova stagione, il Napoli è già in ritiro. Come sempre, gli azzurri divideranno il raduno in due parti: prima a Dimaro, dove è già arrivata una parte della squadra, e poi a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto. Programmate le prime due amichevoli estive per gli azzurri.

Entrambe saranno proprio in Trentino, dove il Napoli incontrerà prima i dilettanti dell’Anaune Val di Non il 20 luglio, e poi la Spal. Successivamente la squadra si sposterà appunto in Abruzzo, per la seconda parte del pre-campionato.