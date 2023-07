Diaby se parte Lozano, Garcia lo vuole ma non è il solo. La situazione

Come riportato dal celebre quotidiano francese L’Equipe, il Napoli sta pensando a Moussa Diaby in caso di partenza di Lozano. Il classe ’99 sarebbe una richiesta diretta di Rudi Garcia, che lo apprezzerebbe come ipotetico sostituto del messicano.

Tuttavia il più grande problema per la società campione d’Italia resta la cifra richiesta dal Bayern Leverkusen, si tratta di circa 50 milioni di euro. Numeri che De Laurentiis, al momento, non intende spendere.

Un altro grande scoglio resta poi la concorrenza, perché lo stesso Diaby sarebbe più propenso ad accettare un’offerta in Premier League: su tutte c’è il Newcastle, che segue il calciatore da tempo.