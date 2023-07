Kim-Bayern non è in dubbio, Tuchel: “Nei prossimi giorni l’annuncio”. Lo conferma anche Romano

Nonostante l’ufficialità non sia ancora arrivata, Tuchel ha smentito le voci che vedevano Kim Min-Jae lontano dal Bayern Monaco. La clausola del coreano sarebbe infatti in scandenza oggi ma il club tedesco non ha ancora annunciato il calciatore.

L’allenatore del Bayern ha però parlato così in conferenza stampa del futuro della difesa del club: “Vogliamo sostituire bene Lucas Hernández e non è un gran segreto il nome di chi dovrebbe arrivare al suo posto. Per ora è meglio che io questo nome non lo faccia perché a volte potrebbe non aiutare nelle trattative, ma cercheremo di annunciarlo nei prossimi giorni”.

A confermare ciò anche Fabrizio Romano, che ha spiegato la situazione tramite un tweet: “Il Bayern Monaco ha già attivato la clausola di Kim Min-jae giorni fa”.