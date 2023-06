Sempre più compromesso il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Il ds ha chiaramente espresso la sua volontà di intraprendere una nuova avventura, ma il presidente non è disposto a liberarlo.

Per il momento, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, non ci sono segnali di apertura da parte di ADL per trovare un accordo. Il patron vuole che Giuntoli rispetti il suo contratto fino al 2024.