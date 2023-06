Il Mattino – Tournèe del Napoli in Corea del Sud verso l’annullamento. I dettagli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su una novità riguardante la tournèe in Corea del Sud. Secondo il quotidiano il Napoli ha cancellato la tournée in Corea del Sud a causa di problemi non risolti emersi già nelle scorse ore. Il Napoli cerca di concludere la stagione in bellezza, puntando alla 14esima vittoria interna contro la Sampdoria e al raggiungimento dei 45 punti totali casalinghi. L’ultima partita della stagione si terrà domani al “Maradona, ma purtroppo salterà la tournèè prevista in Corea del Sud (in attesa dell’ufficialità).