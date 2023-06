CdM – De Laurentiis spinge per avere Italiano! La Fiorentina ha già il sostituto

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul dilemma allenatore in casa Napoli. Secondo il quotidiano con la fine della stagione emozionale, ADL si concentra sulla programmazione futura. Stanno valutando diverse opzioni per il futuro del club, tra cui l’espansione internazionale, la ricerca di un nuovo allenatore come Conceicao oppure Italiano dopo la finale di Conference League del 7 giugno. La Fiorentina ha una buona relazione con il Napoli. D’altronde il club viola avrebbe già l’allenatore del futuro, infatti il tecnico della Primavera viola Aquilani potrebbe essere considerato come successore di Italiano.