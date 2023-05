Di Lorenzo a Dazn: “Volevamo vincere contro l’Inter che non avevamo ancora battuto. Vi spiego come è nato il gol”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare della vittoria del Napoli sull’Inter.

“Come è nato il gol? Ho trovato spazio sulla trequarti, mi ha passato il pallone Anguissa, ho calciato ed è andata bene. È stato un gol importante perché l’Inter aveva pareggiato e noi volevamo vincere. L’esultanza con Spalletti? Il mister è importante per me e per la squadra. Anche a Lecce ho esultato con lui, mi piace esultare con loro. Quanto ci tenevate a vincere? Ne avevamo parlato del fatto che non li avessimo battuti. Anche oggi c’era lo stadio pieno, i tifosi se lo meritavano. Chiudere la carriera a Napoli? Io qua mi trovo benissimo, non c’è bisogno di dirlo”.