Pagelle MN – Il Napoli domina al Maradona, Di Lorenzo e Gaetano regalano la vittoria agli azzurri

Meret: Il portiere italiano praticamente mai impiegato, a parte con il tiro di Lukaku al finire del primo tempo, sul gol non può nulla. 6

Di Lorenzo: Buona la gara del capitano azzurro che ha giocato prettamente in fase offensiva, giocando molto bene sulla fascia con Elmas. Ovviamente da segnalare il grandissimo gol che ha regalato la partita agli azzurri. 7,5

Rrahmani: Il kosovaro fa una partita attenta, con Kim imbottiglia completamente Lukaku. 6,5

Kim: Stesso discorso per il coreano, nonostante le voci di mercato, il difensore non si è fatto distrarre e ha fatto una buona partita. 6,5 (Jesus: Sostituisce il coreano a 15 minuti dalla fine, entra bene su tutti i palloni aerei, ma si fa sorprendere sul gol di Lukaku. 6)

Olivera: Bene Olivera, come Di Lorenzo fa una partita prettamente nella metà campo nerazzurra. 6

Anguissa: Il camerunense fa una grande partita in entrambe le fasi, sfiora il gol nel primo tempo per poi trovarlo nel secondo. 7,5

Lobotka: E’ il professore del centrocampo azzurro, fa da filtro in ogni situazione e gestisce con saggezza la manovra del Napoli. 6,5

Zielinski: Ottima la gara del polacco, benissimo nel fraseggio e bellissimo l’assist per il gol di Anguissa. 6,5 (Gaetano: Gioia personale per il napoletano che segna il suo primo gol stagionale. 6,5)

Elmas: Buona gara del macedone, ha fraseggiato molto bene a centrocampo e in particolare con Di Lorenzo. 6 (Raspadori: Entra bene, non riesce però a incidere nel tabellino dei marcatori. 6)

Kvara: Il georgiano ha fatto venire in lungo e in largo il mal di testa alla difesa nerazzurra, solo un ottimo Onana gli ha negato il gol. 6,5 (Politano: SV)

Osimhen: Forse il meno brillante dei suoi, non riesce mai ad incidere. E’ protagonista al momento del cambio per un piccolo episodio di nervosismo con Spalletti. 5,5 (Simeone: Entra bene: un gol annullato, un gol sbagliato e un assist per il 3 a 1 di Gaetano. 6,5)

Spalletti: Perfette le scelte del tecnico, togliere Osimhen è stata una mossa forte che ha ripagato, anche mettere il giovane Gaetano ha dato i suoi frutti. 7