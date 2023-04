Gazzetta – Sfida tra i rioni a Napoli: la città si prepara ai festeggiamenti

I festeggiamenti sono dietro l’angolo e la città di Napoli aspetta con trepidazione l’esito del match con la Salernitana.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, la città partenopea si prepara a vivere emozioni fortissimi e tra i diversi rioni è “sfida” tra chi riuscirà ad addobbare nel migliore dei modi. La Rosea ha dedicato ampio spazio alla questione, sottolineando particolarmente la mole immane di persone che si sta riversando nei Quartieri Spagnoli: “E in città si sta sviluppando una sana competizione sui festeggiamenti fra i diversi rioni. Finora i Quartieri Spagnoli, attorno a Largo Maradona, sono un centro incredibile di attrazione turistica, tanto da costringere a un senso unico pedonale alternato per la folla eccezionale che ogni giorno si raduna attorno al più antico murale di Diego. Artisti di strada, installazioni e ogni forma di espressione trova spazio fra questi vicoli. Ma anche gli altri rioni non sono da meno. E, per esempio, alla Sanità hanno allestito un carro allegorico di un paio di metri di lunghezza che rappresenta un Vesuvio fumante: sarà portato in processione, probabilmente dopo le 17 di domenica, se la Lazio non vincerà e il Napoli sì”.