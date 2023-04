CorrSport – Lobotka ha guidato il Napoli per tutta la stagione

Stanislav Lobotka è stato probabilmente uno dei veri condottieri del Napoli attuale.

Un calciatore che ha ritrovato una forma fisica e mentale spaventosa sotto la guida spallettiana, arrivando a dimostrarsi all’altezza dei primi centrocampisti al mondo. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha celebrato lo slovacco, che con la qualità e il suo equilibrio ha portato il Napoli al trionfo: “Ci sono una serie di intoccabili, in questa squadra che sta aspettando adesso di stappare le bottiglie di Champagne, e chissà a un passo dalle partite a chi va la prima maglia: forse a Lobotka, quello che toglie le preoccupazioni a qualsiasi allenatore, come ha detto Spalletti che lo avrebbe voluto già all’Inter e che lo ha rilanciato splendidamente al Napoli. La luce è Lobo, l’Iniesta de noantri, un uomo che si prende il pallone, ci gira intorno, e poi ne fa quello che vuole: lo appoggia ad Anguissa o a Zielinski, i fratellini del centrocampo; lo serve d’esterno ad Osimhen o a Kvara, i diavoli in persona che non aspettano altro; lo tiene per sé, evitando che glielo strappino, come pure vorrebbero fare i guardiani di questo faro”.