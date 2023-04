CorrSport – ADL prepara una grande sorpresa: domenica Napoli sarà stracolma

ADL sta preparando una grande sorpresa.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il patron azzurro starebbe pensando a qualcosa di speciale per la giornata di domenica. Ecco le ultime: “Per il weekend, per lo scudetto, per la grande festa, Aurelio De Laurentiis, uomo di spettacolo, one man show, ha mille spunti da sviluppare. Per ora filtra poco, quasi nulla, perché il presidente del Napoli adora sorprendere e stupire. Ma da Ginevra, in attesa di rientrare, sta lavorando a idee originali per accogliere il grande evento. Anche la città si sta organizzando. Domenica è già qui, mancano due giorni, il centro storico sarà invaso da centinaia di migliaia di persone, tifosi e turisti, tutti insieme, appassionatamente, per esultare al grande trionfo, Lazio e Salernitana permettendo”.