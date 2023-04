CorrSport – Tutto definito: il Napoli attende l’esito di Inter-Napoli per battere la Salernitana

Il Napoli attende l’esito di Inter-Lazio per vincere contro la Salernitana e festeggiare il tricolore.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, è arrivata ieri la decisione del Casms per lo slittamento definitivo a domenica pomeriggio: “Ricomincia dalle tre. Dopo due giorni di tiki-taka, ieri è arrivata l’ufficialità dello slittamento: Napoli-Salernitana non si giocherà domani ma domenica alle 15 al Maradona; poco dopo la fi ne di Inter-Lazio, la partita delle 12.30 coinvolta strettamente nel discorso scudetto. La storia è aritmeticamente semplice: il Napoli sarà campione d’Italia per la terza volta nella sua storia se vincerà il derby e se la Lazio non batterà l’Inter”.