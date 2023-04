Fassone: “Mi piacerebbe festeggiare lo scudetto del Napoli”

Marco Fassone, ex dirigente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e della stagione azzurra. Ecco cosa ne pensa:

“E’ un bel finale di campionato, devo dire che gli attesi ultimi punti mi danno molta gioia per Napoli e per i colori napoletani per il mio breve ma intenso trascorso. Ricordo nel 2012 quando lasciai Napoli lo feci il giorno dopo la vittoria della Coppa Italia, che è stato il primo trofeo dell’era De Laurentiis. Da torinese rimasi molto colpito da quella notte di festa, di ritorno da Roma con la coppa passammo la nottata in giro per Napoli, la festa enorme, l’entusiasmo dei tifosi. Non oso immaginare cosa possa succedere quest’anno, so quanto è importante la vittoria per la piazza dopo tanti anni, dopo le volte che il Napoli ha sfiorato di vincerlo e ora è finalmente a un passo da farlo. Mi piacerebbe essere lì con voi per godere dell’entusiasmo che si sprigionerà quando tutto sarà fatto”.