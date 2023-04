Il Mattino – Questa la probabile formazione del Napoli. Un solo dubbio per Spalletti

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli in vista del match contro la Juventus. Secondo il quotidiano il Napoli prosegue il suo percorso verso lo Scudetto e affronterà domani la Juventus, in un importante incontro valido per la 31esima giornata di Serie A. Spalletti effettuerà alcune modifiche nella formazione. Kim e Anguissa tornano titolari dopo la squalifica contro il Milan. Olivera prenderà il posto di Mario Rui infortunato, mentre Lozano potrebbe sostituire Politano che sarà out. Juan Jesus avrà un posto in difesa grazie alla sua esperienza, che lo rende favorito rispetto ad Ostigard.