Calciomercato.com – Contatti in corso per Thiago Almada. Giuntoli vuole anticipare la concorrenza

L’edizione odierna di Calciomercato.com ha fatto il punto sull’interessamento del Napoli per Thiago Almada. Secondo il portale il Napoli sta valutando l’acquisto di Thiago Almada, giocatore dell’Atlanta United, per rafforzare la squadra in vista del futuro. Il DS Giuntoli è al lavoro per concludere l’affare. Il giovane trequartista argentino è molto promettente e il Napoli vuole assicurarselo prima della concorrenza per una valutazione di circa venti milioni di euro. La società partenopea spera di chiudere l’affare al più presto per evitare un’asta con altri club europei importanti.