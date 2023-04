CdS – In caso di cessione di Kim, il Napoli avrebbe già individuato il sostituto. Ecco di chi si tratta

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Kim Min-Jae. Secondo il quotidiano Kim si è dimostrato un giocatore azzurro di grande valore in questa stagione, nonostante gli scetticismi iniziali. Grazie alle sue abilità difensive e al suo carisma, è diventato un vero leader per la squadra. La sua prestazione eccezionale durante la stagione ha portato l’attenzione dei migliori club su di lui grazie anche alla sua clausola rescissoria accessibile. Il Napoli sta valutando le opzioni per proteggersi in caso di interesse da parte degli altri club. La dirigenza della squadra azzurra sembra aver messo gli occhi sul giovane difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini, ma il prezzo del suo cartellino potrebbe essere un ostacolo.