Spalletti: “Domani qualcosa verrà cambiato, gioca dal primo minuto Kim, mentre Kvara potrebbe partire dalla panca”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa per parlare della sfida di domani sera tra Napoli ed Hellas Verona. Il mister azzurro ha parlato anche dei possibili cambi formazioni di domani in vista del ritorno dei quarti di Champions col Milan. Queste le sue parole: “Chiunque domani scenda in campo deve farlo sapendo di essere protagonista di una delle partite più importanti del campionato. Qualcosa domani verrà cambiato, un turnover non so cosa voglia dire se ragionato o meno. Non cambierò 10 giocatori, ad esempio Kim parte dal primo minuto, martedì non dovrà giocare e per questo sarà titolare. Per quanto riguarda Kvara, potrebbe partire dalla panchina e giocare con minutaggio limitato, sono valutazioni che devo fare. Qualcuno dobbiamo farlo recuperare visto che c’è ancora tanto stress, ma qualcuno giocherà. Domani qualche nome verrà fuori, ci sono colleghi molto attenti”.