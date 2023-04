Sky – Le probabili formazioni per la sfida di domani tra Napoli ed Hellas, 4 cambi per mister Spalletti

Domani sera allo stadio ‘Maradona’ il Napoli affronterà l’Hellas Verona nella gara valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A. Il mister azzurro Luciano Spalletti domani farà riposare qualche titolare in vista della sfida di martedì sera con il Milan. Rispetto alla sfida di mercoledì sera a San Sir dovrebbero esserci ben quattro cambi per la squadra azzurra. In attacco Giacomo Raspadori torna dal primo minuto dopo la panchina di mercoledì sera, e sulla fascia destra ci sarà Matteo Politano al posto di Hirving Lozano. Dal primo minuto ci saranno Kim ed Anguissa, che martedì sera saranno squalificati, mentre riposeranno Zielinski e Rrahmani, che saranno sostituiti da Juan Jesus ed Elmas. Dall’altra parte il tecnico dell’Hellas Verona dovrebbe schierare come unica punta Djuric, e alle sue spalle Simone Verdi, ex del match, e Kevin Lasagna. Queste le probabili formazioni:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Kim; Juan Jesus; Mario Rui; Anguissa; Lobotka; Elmas; Raspadori; Kvaratskhelia; Politano

Verona – Montipò: Dawidowicz; Hien; Ceccherini; Faraoni; Tameze; Duda; Depaoli; Verdi; Lasagna; Djuric